Amerikaans Hard Rock Hotel in aanbouw stort in: minstens 1 dode en 20 gewonden

12 oktober 2019

Bron: ANP, CNN

In de Amerikaanse stad New Orleans is een hotel in aanbouw ingestort. Daarbij is zeker een dode gevallen en worden drie mensen vermist. Volgens lokale media zijn twintig gewonden naar ziekenhuizen gebracht.