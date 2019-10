Amerikaans Hard Rock Hotel in aanbouw stort in: minstens 1 dode en 18 gewonden AW

12 oktober 2019

19u09

Bron: ANP, CNN 86 In het centrum van de Amerikaanse stad New Orleans is een hotel in aanbouw ingestort. Daarbij is zeker een dode gevallen en worden drie mensen vermist. Volgens lokale media zijn er zeker 18 gewonden naar ziekenhuizen gebracht.

Het gaat om de nieuwbouw van een Hard Rock Hotel. Op beelden die op sociale media circuleren, is te zien hoe het dak van de nieuwe constructie instort waarna een deel van de voorkant het begeeft en naar voren valt. Het gaat om een pand van zeker acht verdiepingen. Nog op de beelden is te zien hoe voetgangers, auto’s en tramreizigers worden opgeschrikt door een immense stofwolk, het product van de instorting. De auto’s kunnen maar net op het nippertje ontkomen aan enkele brokstukken van het hotel.

Op het moment van het incident waren er bouwvakkers aan het werk. Volgens een van hen waren er in totaal zo’n 45 mensen aanwezig in het gebouw dat 350 kamers zou krijgen en in het voorjaar van 2020 geopend moest worden. De ravage is, zo blijkt uit foto’s op sociale media, groot. Het verkeer op Canal Street is volledig gestremd omdat het hotel er in brokstukken overheen ligt.

Volgens ooggetuigen was er aanvankelijk niets aan de hand op de bouwplaats. “Maar plotseling hoorde ik het geluid van een laag overkomend vliegtuig. Daar leek het op. Daarna zag ik dat betonplaten op het dak van het hotel begonnen te glijden en op straat belandden.” Weer een andere getuigde zag mensen op Canal Street “rennen voor hun leven”.

Drones

De brandweer en politie kunnen nog niets zeggen over de oorzaak van de ravage. “We richten ons eerst op de zoektocht naar slachtoffers en laten drones rondvliegen om de boel te inspecteren”, aldus een woordvoerder van de brandweer. De enorme bouwkranen op het dak van het hotel, zouden volgens omstanders “heen-en-weer wiegen”. Of er een risico is dat de kranen omvallen, is nog onduidelijk. Evenmin is helder of het bedrijf dat verschillende aannemers liet bouwen aan het pand zich heeft gehouden aan voorgeschreven constructies en veiligheidseisen.

•1 person has died

•3 people are unaccounted for

•18 are injured (but stable) following the construction collapse at the Hard Rock Hotel