Amerikaans gezondheidsagentschap wil dat VS zich voorbereiden op eventuele nucleaire explosie

03u35

Bron: CDC, CNN 0 Thinkstock Het overkoepelende Amerikaanse instituut voor volksgezondheid, de Centers for Disease Control, houdt op 16 januari een vergadering om te bespreken hoe burgers en hulpverleners "op federaal, staats- en lokaal niveau" zich kunnen voorbereiden op een kernexplosie.

“Hoewel een kernexplosie onwaarschijnlijk is, zou ze afschuwelijke gevolgen hebben en de tijd om belangrijke stappen te nemen ter bescherming is beperkt,” zo valt te lezen op de CDC-website. “Ondanks de angst waarmee een dergelijk evenement omgeven is, kan het aantal doden en zieken teruggedrongen worden met planning en voorbereiding. De meeste mensen beseffen niet dat zich schuilhouden gedurende minstens 24 uur cruciaal is om levens te redden en om de blootstelling aan straling te beperken. Terwijl federale, staats- en lokale instanties de onmiddellijke respons zullen coördineren, speelt de openbare gezondheid een essentiële rol in de reactie [op een kernexplosie].”

De meeting maakt deel uit van de Public Health Grand Rounds, maandelijkse bijeenkomsten waarbij mensen uit de gezondheidssector bij elkaar komen om zaken van algemeen belang te bespreken. Er staan onder ander presentaties op het programma met de titel “Voorbereiding op het ondenkbare” en “Stappenplan voor voorbereiding op straling” in het CDC-hoofdkwartier in Atlanta.

Meerdere instanties

De voorbije maanden informeerden meerdere officiële instanties in de Verenigde Staten het publiek al over de gevolgen van een mogelijke nucleaire aanval. In augustus publiceerde het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in Guam, een overzees territorium van de VS, een infobrochure over de te nemen stappen in geval van een nucleaire situatie. In december begon Hawaï met maandelijke testen van een nucleair alarmsysteem.

Geen reden tot paniek

Susan K. Laird, communicatiedirecteur bij het CDC beklemtoont echter dat de meeting volledig losstaat van de toegenomen spanningen van de VS en Noord-Korea. “Dit is niets nieuws,” zegt ze. De agenda voor deze vergadering werd immers al in het voorjaar van 2017 vastgelegd, luidt het.