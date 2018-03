Amerikaans gezin dood aangetroffen in Mexico kv

23 maart 2018

22u17

Bron: CBS, NBC 0 De vader, moeder, zoon en dochter van een gezin uit Iowa die door hun familie als vermist waren opgegeven, zijn dood aangetroffen in een appartement in Mexico. "Er worden autopsies uitgevoerd en we wachten op de resultaten", zegt het politiedepartement van Creston, Iowa.

Kevin en Amy Sharp, respectievelijk 41 en 38 jaar oud, en hun kinderen Sterling (12) en Adrianna (7) vertrokken op 15 maart op vakantie naar Akumal, een gehucht in de toeristische badplaats Tulum, aan de Mexicaanse oostkust.

Woensdag werd het gezin terug in de VS verwacht; ze zouden een basketbalwedstrijd bijwonen in Danville, Illinois, maar de Sharps verschenen niet op de afspraak.

Toen ook donderdagavond nog steeds geen spoor te bekennen was van het gezin, begonnen de familie het ergste te vrezen. Het was ook "ongewoon" dat ze geen foto's deelden, "want vorig jaar deelden ze elke dag foto's", vertelde Amy's nichtje Jana Weland aan NBC News. De familie gaf het gezin op als vermist bij de Amerikaanse ambassade in de VS.

Politieagenten troffen de vier familieleden vervolgens dood aan in hun appartement. "We bevestigen het overlijden van vier Amerikaanse burgers in Akumal, Mexico", deelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mee. "We bieden ons oprecht medeleven aan aan vrienden en familie. Uit respect voor de familie in deze moeilijke tijden geven we geen verdere commentaar", luidt het verder.

Volgens de politie lijkt er geen kwaad opzet in het spel. "Bij mijn weten gingen ze slapen en werden ze nooit meer wakker", vertelt Weland.

"Uit voorlopig onderzoek van lokale autoriteiten blijkt dat er geen tekenen van geweld of verzet zijn", deelt de Mexicaanse toeristische dienst mee. Volgens Mexicaanse media onderzoeken de speurders of de oorzaak mogelijk kan gevonden worden bij een voedselvergiftiging of een gaslek.