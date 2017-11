Amerikaans gezin dat vermist was na aanval piraten in Brazilië veilig en wel aangetroffen in jungle ADN

14u24

Bron: Belga 0 EPA Adam Harris Harteau, zijn vrouw Emily Faith Harteau en hun twee kinderen veilig en wel in het gezelschap van Braziliaans veiligheidspersoneel. De Amerikaanse familie die sinds zondag vermist was nadat hun boot op de Amazone werd aangevallen door piraten, is veilig en wel. Dat bericht NBC News. Ze werden aangetroffen in de jungle en zullen nu de nacht doorbrengen in het ziekenhuis van Breves, zo maakten de autoriteiten van de Braziliaanse deelstaat Para bekend.

Het gaat om een echtpaar uit Californië en hun twee dochters van zeven en drie jaar oud. De vier maakten deel uit van een groep die op de Amazonerivier onderweg was van Belem naar Macap, toen ze geënterd werden door piraten. Die bestalen de opvarenden en sloten hen op in het ruim. De familie echter raakte vermist.

Het is niet bekend hoe zij aan hun aanvallers konden ontsnappen, maar de familie is nu levend en wel teruggevonden. Ze hebben enkel wat beten en schrammen, aldus de autoriteiten. Volgens een vriend van de familie vluchtten ze hoogstwaarschijnlijk toen de piraten hun boot aanvielen en trokken ze dieper het woud in. De vier zouden op 15 november opnieuw naar Californië terugkeren.