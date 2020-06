Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort in Noordzee, wrak gevonden maar piloot blijft vermist YV

15 juni 2020

12u34

Bron: Belga, BBC 42 Een piloot van de Amerikaanse luchtmacht is sinds vanochtend vermist nadat zijn gevechtstoestel rond 9.30 uur plaatselijke tijd in de Noordzee is gestort. Een grote reddingsactie is aan de gang. Ondertussen is er een wrak gevonden, maar de piloot blijft voorlopig spoorloos.



De crash van de F-15c, gebaseerd in RAF Lakenheath (Suffolk), vond om 10.30 uur plaats tijdens een trainingsmissie. “De oorzaak van de crash en hoe het met de piloot gaat is momenteel onduidelijk”, schrijft de luchtmacht in een persbericht. Het vliegtuig zou 137 kilometer van de kust van East Yorkshire neergestort zijn.

Ondertussen is een vliegtuigwrak in de zee gevonden, in de buurt waar de F-15c is gecrasht. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. Naar de piloot wordt nog verder gezocht. Wanneer een piloot in een gevechtsvliegtuig zijn schietstoel activeert, wordt normaal gezien automatisch de locatie van de piloot uitgezonden. Het is nog niet duidelijk of de piloot op tijd uit de straaljager kon geraken.

Nog zonder succes

Sinds vanochtend is de Britse kustwacht met helikopter en reddingsschepen op zoek naar de piloot. Voorlopig is dat zonder succes, laat kolonel Will Marshall weten op Twitter in een videoboodschap. “De piloot is nog altijd vermist. We zullen updates geven met respect voor de familie van de piloot.” Verder bedankt de kolonel de Britse kustwacht voor hun werk.

Deze ochtend plaatste de militaire basis nog een foto op Twitter van de betrokken vliegtuigen. Vermoedelijk vlogen er nog twee andere straaljagers bij de gecrashte F-15c.

RAF Lakenheath is de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Jaarlijks zijn er duizenden Amerikaanse soldaten gestationeerd.

Ready to take on Monday like...#WeAreLiberty! #ReadyAF pic.twitter.com/QrwCrHp5bv RAF Lakenheath(@ 48FighterWing) link



