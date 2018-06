Amerikaans gevechtstoestel crasht voor de kust van Japan

11 juni 2018

Bron: ANP

Een Amerikaanse gevechtsvliegtuig is vandaag in Japanse wateren neergestort. Dat gebeurde tijdens een trainingsmissie vlakbij het zuidelijke eiland Okinawa, waar een deel van de Amerikaanse strijdkrachten in Japan is gelegerd.