Amerikaans gerecht onderzoekt of ex-advocaat Trump voor 20 miljoen dollar fraudeerde

20 augustus 2018

16u04

Het Amerikaanse gerecht onderzoekt of Michael Cohen, de ex-advocaat van president Donald Trump, voor een bedrag van 20 miljoen dollar aan bank- en fiscale fraude heeft gepleegd in het kader van zijn taxi-activiteiten. Dat meldt de New York Times.

De onderzoekers proberen ook na te gaan of Cohen al dan niet de wetgeving op de financiering van kiescampagnes en/of andere wetten heeft geschonden bij het opzetten van deals om het stilzwijgen af te kopen van vrouwen die beweerden een affaire gehad te hebben met Trump. Mogelijk wordt er tussen dit en eind deze maand al overgegaan tot inbeschuldigingstellingen, aldus de krant die twee bronnen nabij het dossier citeert.

Een veroordeling wegens fiscale fraude of bankfraude kan leiden tot zware celstraffen. Dat zou de druk op de gewezen vertrouweling van Trump om met het gerecht samen te werken nog kunnen verhogen. Cohen bleef Trump lange tijd hondstrouw, maar nam recent afstand van de president, wat er mogelijk op wijst dat hij inderdaad zal samenwerken met het gerecht.

Eerder bekende Cohen al dat hij 130.000 dollar (omgerekend 112.000 euro) betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. In ruil zou zij zwijgen over haar vermoedelijke seksuele relatie met Donald Trump in 2006.