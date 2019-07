Amerikaans festival bepaalt prijzen tickets op basis van huidskleur: blanke bezoekers betalen dubbel zoveel kg

07 juli 2019

15u51

Bron: ANP 0 Er is veel kritiek op de organisatie van een festival in het Amerikaanse Detroit, omdat die tickets verkoopt met prijzen die afhankelijk zijn van iemands huidskleur. Dat meldt Sky News. Een artiest, rapper Tiny Jag, heeft het AfroFuture Fest geboycot. Ze is woedend op de organisatie en eist dat haar naam uit al het promotiemateriaal wordt gehaald. Het muziek- en kunstfestival is op 3 en 4 augustus.

Mensen met een gekleurde huid kunnen voor het festival kiezen uit een POC-ticket, wat staat voor 'People of Color'. Dat kost 20 dollar. Blanke festivalgangers kunnen een Non-POC kaart bestellen en die is twee keer zo duur. De organisatie wil er met het ticketbeleid voor zorgen dat mensen met een donkere huid, waarvan er veel in Detroit wonen, makkelijker naar een evenement kunnen dat past bij hun eigen gemeenschap.



"Het is niet progressief en niet oplossingsgericht", zegt Tiny Jag. Ze vindt dat de verschillende tickets "positieve veranderingen" in de weg staat.



Het is niet zeker of het prijzenmodel ook legaal is. Bovendien merken veel critici op dat mensen van een gemengde afkomst helemaal uit de boot vallen.

