Amerikaans energieminister denkt dat fossiele brandstoffen seksuele agressie kunnen voorkomen Redactie

08u52

Bron: USA Today 2 AFP Amerikaans minister van Energie Rick Perry. Een opmerkelijke uitspraak van Amerikaans minister van Energie Rick Perry: het verder ontwikkelen van fossiele brandstoffen kan seksuele agressie in Afrika helpen voorkomen, zei de minister gisteren na een bezoek aan het werelddeel.

Perry vertelde over zijn bezoek aan Afrika tijdens een evenement met NBC-presentator Chuck Todd en de oprichter van de nieuwssite Axios, Jim VandeHei. De minister sprak tijdens zijn reis met een jong meisje, dat hem vertelde dat energie belangrijk voor haar is omdat ze nu moet lezen bij het licht van een vuur met giftige dampen.

"Maar ook vanuit het oogpunt van seksuele agressie", gaf de minister zijn verhaal een vreemde wending. "Wanneer het licht aan is, wanneer je licht hebt dat schijnt, krijg je gerechtigheid over dat soort handelingen. Dus vanuit het standpunt van hoe je de levens van mensen echt beïnvloedt, gaan fossiele brandstoffen daar een rol in spelen. Ik denk dat ze een positieve rol gaan spelen."

Waarom Perry het onderwerp ter sprake bracht tijdens het evenement, is niet duidelijk. Of iemand hem tijdens zijn reis heeft aangesproken over seksuele agressie, vertelde hij niet.