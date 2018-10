Amerikaans echtpaar doorbreekt stilzwijgen: “Ivana Smit is niet over balkonrand gegooid” Ton Voermans

20 oktober 2018

08u20

Bron: AD.nl 0 De dood van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Kuala Lumpur is met raadselen omgeven. Het Amerikaanse echtpaar Alex en Luna Johnson doorbreekt nu het stilzwijgen. "Ivana is niet over de balkonrand gegooid.”

De 18-jarige Ivana Smit, woonachtig in Peer, viel op 7 december vorig jaar van het balkon van het appartement van de Johnsons op de 20ste verdieping van een appartementencomplex in Kuala Lumpur na een wilde nacht vol seks, drank en drugs. Haar lichaam werd ’s middags naakt gevonden. De Johnsons zeggen dat ze sliepen en niets hebben gemerkt. Een ongeluk, oordeelde de Maleisische politie, maar volgens de familie Smit zijn de Johnsons verantwoordelijk voor de dood van hun dochter. Het fotomodel zou overleden zijn in het appartement, waarna Alex en Luna zich koelbloedig ontdeden van het lichaam door de vrouw naakt over de rand van het balkon te gooien. Politiefunctionarissen zouden zijn omgekocht om het op een ongeluk te laten lijken.

