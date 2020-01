Amerikaans defensieminister: “VS willen geen oorlog starten met Iran, maar zijn wel bereid er een af te maken” LH

07 januari 2020

21u40

Bron: Belga, ANP 12 De Verenigde Staten willen de spanningen met Iran doen afnemen, maar wanneer Teheran een oorlog uitlokt zijn de VS wel bereid die "af te maken". Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper vandaag verklaard in een interview met de nieuwszender CNN.

"We zouden willen dat het tot een de-escalatie van de situatie komt en dat Teheran met ons de discussie aangaat over een betere manier om vooruit te komen", zo verklaarde hij. Tegelijkertijd beklemtoonde Esper dat de VS rekening houden met Iraanse "represailles".

“Als het zo ver is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren”, aldus Esper. Hij onderstreept hiermee eerdere uitspraken van president Donald Trump die zei dat er raketten gericht zijn op 52 locaties in Iran, onder meer op cultureel belangrijke plekken.

Hij bevond zich ondubbelzinnig op het slagveld. Hij was een legitiem doelwit Amerikaans minister van Defensie Mark Esper over de raid op Qassem Soleimani

Esper verdedigde ook de omstreden beslissing om de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een droneaanval in Irak uit de weg te ruimen. “Hij bevond zich ondubbelzinnig op het slagveld. Hij was een legitiem doelwit", zegt de minister. Het bewijs dat hij van plan was om een aanval op Amerikaanse doelwitten te ondernemen, is volgens Esper "overtuigend". "Ik denk dat het maar een kwestie van dagen was, zeker niet meer dan weken."

Tot slot benadrukte hij nogmaals dat het Amerikaanse leger niet van plan is om zich onmiddellijk terug te trekken uit Irak. "Ons beleid is niet veranderd. We verlaten Irak niet.”

Bekijk ook: Trump dreigt met 52 aanvallen als Iran wraak neemt