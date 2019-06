Amerikaans congreslid serveert cocktails voor twee euro per uur RL

02 juni 2019

06u04

Bron: New York Times 0 Voor het geld hoeft ze het niet te doen. Als lid van het Amerikaanse congres, verdient Alexandria Ocasio-Cortez ruim 156.000 euro per jaar. Maar dat geldt niet voor haar voormalige collega’s in de horeca en miljoenen Amerikanen die van zogenaamde ‘ fooibanen’ moeten rondkomen. Daarom trok de voormalig serveerster - voor een uurtje - opnieuw het schort aan.

“Ik was bang dat ik mijn gevoel kwijt was geraakt”, twitterde de 29-jarige Ocasio-Cortez vrijdag vanuit het restaurant in New York waar ze haar stunt had georganiseerd. “Maar ik heb het nog steeds”, stelde ze haar ruim 4 miljoen volgers gerust.

I was nervous that I may have lost my touch - still got it! That muscle memory doesn’t quit 😉



Now let’s pass #RaiseTheWage and get $15 an hour minimum for every worker in America. pic.twitter.com/FR0ARUB7bd Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link

Alexandria Ocasio-Ortez, of “AOC” zoals ze liefkozend door haar aanhangers wordt genoemd, werd vorig jaar tot jongste congreslid ooit gekozen. Ze wordt dan ook niet door iedereen serieus genomen. President Donald Trump beschimpte haar zelfs als “jonge serveerster”.

Maar de ‘linksbuiten’ van de Democratische Partij is juist trots op haar verleden. Door haar ervaring als bediende heeft ze naar eigen zeggen veel geleerd over het leven. “Het is ongelofelijk hoe vaak je wordt uitgebuit, lastiggevallen en hoe je rechten worden geschonden”, aldus Ocasio-Cortez over haar vorige job als serveerster.

Werken voor twee euro per uur

Nadat haar ‘dienst’ er op zat, pleitte AOC voor het verhogen van het minimumloon voor fooibanen. Het uurloon voor zulke jobs ligt op nog geen twee euro. In theorie wordt dat aangevuld met fikse fooien, die in de Amerikaanse dienstensector gebruikelijker zijn dan in België. Volgens de politica zijn die inkomsten echter te laag en bieden ze geen zekerheid. Ze pleit dan ook voor een verhoging van het loon naar omgerekend 13,50 euro per uur.

Tegenstanders vrezen echter dat een verhoging tot stijgende loonkosten zal leiden, waardoor winkels en restaurants gedwongen worden om te sluiten.

Hun stem was echter niet te horen tijdens de actie van Ocasio-Cortez. Het restaurant was vooral gevuld met aanhangers en campagnemedewerkers die in grote getale waren komen opdagen. Uit volle borst scandeerden ze haar naam en herhaalden ze de slogan van de actie “Een eerlijk loon! Een eerlijk loon!”