Amerikaans Congres zal Trumps veto wellicht niet ongedaan kunnen maken AW

26 maart 2019

17u22

Bron: Belga 0 Naar verwachting zal het Amerikaans Congres er vandaag niet in slagen het veto van president Trump ongedaan te maken. De Amerikaanse president Donald Trump maakte op 15 maart voor het eerst gebruik van zijn vetorecht om de grensmuur tussen de VS en Mexico te financieren.

In februari riep de Republikeinse president een nationale noodsituatie uit om zo alsnog een grensmuur te kunnen bouwen. Maar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden voor het intrekken van de noodtoestand. Vervolgens maakte Trump gebruik van zijn vetorecht om toch “zijn belofte aan de Amerikaanse kiezers waar te kunnen maken”.



Om dat ongedaan te maken is een tweederdemeerderheid nodig in zowel het Huis als de Senaat en die is er niet. De resolutie kreeg eerder in het Huis 245 stemmen achter zich en 182 tegen. Maar nu zijn er zowat 285 stemmen nodig, wat een heel verschil is. Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, stemt het eerst.

Daarna is het aan de 100 zetels tellende Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, een tweederdemeerderheid tegen Trump is daar dus nog onwaarschijnlijker.

Bekijk ook: