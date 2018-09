Amerikaans Congres verdrievoudigt het budget voor onderzoek naar Alzheimer in de hoop een oplossing te vinden voor de ongeneeslijke hersenziekte AW

04 september 2018

15u40

Bron: New scientist 1 Het Amerikaans Congres waagde het afgelopen jaar een gokje door de financiering voor het onderzoek naar Alzheimer te verdrievoudigen. Het Nationaal gezondheidsinstituut in de Verenigde Staten (NIH), het grootste biomedisch onderzoekslab ter wereld ontvangt intussen 1,9 miljard dollar. Dat bedrag tracht het onderzoeksinstituut nuttig te besteden. Al is dat niet eenvoudig: "Bijna elke onderzoeker schrijft "ziekte van alzheimer" in zijn beurs in de hoop om geld te krijgen."

Het congres verdrievoudigde het jaarlijkse budget voor het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) voor het onderzoek naar Alzheimer en aanverwante dementie tot 1,9 miljard dollar. De impuls - een antwoord op de vraag van lobbyisten en de bekommernissen over groeiende kosten voor het Amerikaanse gezondheidszorgstelsel – heeft als doel om een effectieve behandeling voor Alzheimer te ontwikkelen tegen 2025. Voorlopige begrotingsvoorstellen voor 2019 voorspellen een bedrag van maar liefst 2,3 miljard dollar dat om diezelfde reden zal worden vrijgemaakt voor NIH en hun onderzoek naar Alzheimer.



Zo'n dramatische toename van onderzoekfinanciering voor een ziekte kent niet veel precedenten. Enkel de strijd tegen kanker en de explosie aan aids-financiering in de jaren ’80 gingen gepaard met soortgelijke bedragen.

Logistieke uitdagingen

Met de vrijgevigheid van het Amerikaans Congres komen ook logistieke uitdagingen. Overwerkte NIH-medewerkers worstelen met de werkdruk en de duizenden subsidievoorstellen van tal van ambitieuze onderzoekers in het veld. Het Amerikaans National Institute on Aging (NIA), dat toezicht houdt op de nieuwe fondsen, moedigt immers vooraanstaande onderzoekers aan om hun ideeën voor te stellen. Een vraag waar niet iedereen het juiste antwoord op kan geven: “Bijna iedereen zet "ziekte van Alzheimer" in zijn beurs in de hoop subsidies te ontvangen van NIH.” Maar af en toe stoot het National Institute on Aging op een boeiende studie met nieuwe en veelbelovende inzichten.

Darren Baker is een van die onderzoekers die aan de vereisten voldeed. Hij ontwikkelde alvast een medicijn voor muizen waardoor ze minder vaak aan geheugenverlies lijden dan de soortgenootjes die geen medicatie krijgen. Ook Baker geeft toe dat het verleidelijk is om toe te geven aan de gerichte financiering en enkel te focussen op zijn onderzoek naar Alzheimer: "Al hoop ik dat het grote bedrag niet ten koste gaat van het kankeronderzoek."

Medicijnen tegen symptomen niet tegen ziekte

Voorlopig bestaan er enkel medicijnen die de symptomen van Alzheimer behandelen, maar falen om de ziekte bij de kern aan te pakken. Bovendien doet het recente falen van een aantal belangrijke klinische onderzoeken naar de ziekte van alzheimer doet de bezorgdheid groeien dat het ambitieuze plan niet verwezenlijkt zal worden.