Amerikaans Congres keurt vanavond langverwachte belastinghervorming goed TT

17u40

Bron: Reuters 0 AFP Het Congresgebouw in Washington DC. Zowel het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden als de Senaat zullen vanavond de langverwachte belastinghervorming goedkeuren, zodat president Donald Trump de nieuwe wet nog voor Kerstmis kan ondertekenen. De hervorming is omstreden, critici verwijten de regering-Trump enkel de belangen van bedrijven en rijken voor ogen te houden.

Het Huis stemt vanavond om 19.30 uur onze tijd over de nieuwe wet terwijl de Senaat later op de avond een stemming zal houden. Beide kamers van het Amerikaanse Congres keurden enkele weken geleden al elk hun eigen versie van de belastinghervorming goed, nu gaat het om een en hetzelfde voorstel dat een soort compromis is tussen beide teksten.

Volgens onafhankelijke studies zullen het vooral de rijken zijn die profiteren van de nieuwe belastingregels. De helft van de Amerikanen, en dan vooral de lagere middenklasse en armen, zullen echter net meer belastingen gaan betalen. Het gaat om de grootste hervorming van de regels in meer dan 30 jaar. Volgens de Republikeinen zullen lagere tarieven voor bedrijven en rijken de economie ten goede komen, wat uiteindelijk ook voor de middenklasse een voordeel moet opleveren.

1,5 biljoen dollar extra schuld

Maar peilingen tonen aan dat een meerderheid van de Amerikanen tegen de hervorming is. De belastingverlagingen zullen de komende tien jaar 1,5 biljoen dollar (1,27 biljoen euro) aan de federale schuld toevoegen. De Republikeinen claimen echter dat de hervorming zichzelf terug zal verdienen.

Als de hervorming vandaag wordt goedgekeurd, kan Trump de wet morgen al ondertekenen in in werking laten treden. Het zou de eerste grote beleidsoverwinning zijn voor de zittende Amerikaanse president.

Er worden binnen de Republikeinse partij weinig tot geen tegenstemmen verwacht. Toch heeft vicepresident Mike Pence zijn Midden-Oostenreis opnieuw uitgesteld. Als voorzitter van de Senaat heeft hij in het geval dat de stemmen staken (50-50), de doorslaggevende stem. Het blijft de vraag wat senator Jeff Flake, een harde Trump-criticus, zal stemmen, en senator John McCain blijft in zijn thuisstaat Arizona waar hij behandeld wordt voor een hersentumor.