Amerikaans Congres kan Trumps veto niet ongedaan maken

26 maart 2019

20u00

Bron: Belga 0 Het Amerikaans Congres is er vandaag niet in geslaagd het veto van president Trump ongedaan te maken. De Amerikaanse president Donald Trump maakte op 15 maart voor het eerst gebruik van zijn vetorecht om de grensmuur tussen de VS en Mexico te financieren. Om dat veto naar de prullenbak te verwijzen was in het Huis van Afgevaardigden een tweederdemeerderheid nodig, maar die was er niet.

In februari riep de Republikeinse president een nationale noodsituatie uit om zo alsnog een grensmuur te kunnen bouwen. Maar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden voor het intrekken van die noodtoestand. Vervolgens maakte Trump gebruik van zijn vetorecht om toch “zijn belofte aan de Amerikaanse kiezers waar te kunnen maken”.



Om dat ongedaan te maken was een tweederdemeerderheid nodig in zowel het Huis als de Senaat. Maar de vereiste meerderheid bleef uit, zoals verwacht. Er waren 248 stemmen voor de resolutie en 181 tegen. Meer dan een dozijn Republikeinen stemden nochtans met de Democraten mee.



Na die stemming zou er normaal ook gestemd worden in de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, maar dat hoefde niet meer na de duidelijke uitslag in het Huis.

Rechtszaken

De strijd over het afkondigen van de noodtoestand ligt nu bij de rechterlijke macht. Er zijn verscheidene juridische zaken aangespannen. Huisvoorzitter Nancy Pelosi herhaalde nog eens dat Trump zijn boekje te buiten is gegaan met zijn besluit het Congres te omzeilen. “De grondleggers van de Verenigde Staten wilden geen monarchie maar een democratie. We zweren trouw aan de grondwet, niet aan de president”, reageerde ze.

