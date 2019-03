Amerikaans Congres kan Trumps veto niet ongedaan kunnen maken

Het Amerikaans Congres is er vandaag niet in geslaagd het veto van president Trump ongedaan te maken. De Amerikaanse president Donald Trump maakte op 15 maart voor het eerst gebruik van zijn vetorecht om de grensmuur tussen de VS en Mexico te financieren. Om dat veto naar de prullenbak te verwijzen was in het Huis van Afgevaardigden een tweederdemeerderheid nodig, maar die kwam er niet.