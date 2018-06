Amerikaans Congres bang dat Trump te veel zal toegeven aan Kim Jong-un kv

06 juni 2018

18u55

Bron: Reuters 0 Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben vandaag een wetsvoorstel ingediend dat de regering van Trump zou verplichten om een gedetailleerd rapport over het nucleaire programma van Noord-Korea af te leveren. Dat moet dienen als "referentiepunt" voor de vooruitgang in de gesprekken met Pyongyang. Het voorstel krijgt steun langs zowel Republikeinse als Democratische zijde.

Het wetsvoorstel dat later vandaag openbaar gemaakt wordt, moet ertoe bijdragen dat de Amerikaanse Congresleden wat inspraak zullen krijgen in aanloop naar Trumps ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un die volgende week plaatsvindt.

Trump kondigde eerder al aan dat hij hoopt om "iets ergs betekenisvols te doen" om de nucleaire ambities van Noord-Korea in te dijken en dat hij een "erg positief resultaat" verwacht, al vermeldde hij vorige week dat er mogelijk meerdere ontmoetingen zouden nodig zijn om tot een overeenkomst te komen.

Leden van het Amerikaans Congres zijn echter bang dat Trump zo gebrand is op het sluiten van een overeenkomst en dat hij te veel toegevingen zal doen.

De 'North Korea Nuclear Baseline Act' werd voorgesteld door Eliot Engel, een Democraat die zetelt in het Comité Buitenlandse Zaken en andere parlementsleden waaronder de Republikein Mike McCaul die eveneens zetelt in het comité en ook het comité Binnenlandse Veiligheid voorzit.

Als de nieuwe wet wordt aangenomen, is de Trumpadministratie verplicht om binnen 60 dagen een rapport in te dienen over de status van Noord-Korea's kernprogramma. Daarin zullen de locaties van de kernwapens, van de nucleaire onderzoeks- en productiefaciliteiten, van hun ballistische raketten en de bijbehorende productiefaciliteiten moeten meegedeeld worden. Daarbij vragen ze ook dat het rapport elke 180 dagen opnieuw wordt ingediend.

Meer over Trump

politiek

Noord-Korea