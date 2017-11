Amerikaans Congres akkoord met 700 miljard dollar voor defensie IB

05u48

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse president Donald Trump steekt zijn duim omhoog. Hij kreeg meer defensiebudget dan hij aanvankelijk had aangevraagd. Het Amerikaanse Congres heeft vandaag het licht op groen gezet voor 700 miljard dollar defensie-uitgaven (omgerekend bijna 600 miljard euro). Dat is zelfs meer dan president Donald Trump had gevraagd.

De Senaat keurde de wet vandaag goed, nadat het Huis van Afgevaardigden dinsdag hetzelfde had gedaan. De Amerikaanse president, die beloofde om het leger "herop te bouwen", moet de wet nu nog slechts ondertekenen. Het bedrag is 15 procent hoger dan de uitgaven van 2016, het laatste volledige jaar van president Barack Obama. Ook gaat het om 26 miljard of 4 procent meer dan het Witte Huis had gevraagd.

Vanwege de dreiging van Noord-Koreaanse langeafstandsraketten gingen de parlementsleden akkoord met een uitzonderlijke stijging (ongeveer 50 procent) van het budget van het Missile Defense Agency, van 8,2 tot 12,3 miljard, om tientallen nieuwe interceptoren te financieren. Trump vroeg in november een dergelijke verhoging.

Nieuw militair materieel

Ook zal tal van nieuw militair materieel aangekocht worden. Het gaat onder meer om 90 nieuwe F35-gevechtsvliegtuigen, tientallen helikopters, nieuwe tanks en pantserwagens, en 14 nieuwe schepen en onderzeeërs. Het aantal soldaten zal stijgen met 2,4 procent.

Oekraïne zal 350 miljoen dollar veiligheidssteun krijgen. Ook Israël krijgt 705 miljoen voor zijn raketafweersysteem. De wet regelt het budgettaire jaar 2018, dat op 1 oktober begint.