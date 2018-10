Amerikaans begrotingstekort bereikt hoogste niveau sinds 2012 kv

15 oktober 2018

22u21

Het begrotingstekort van de Verenigde Staten voor 2018 is met 17 procent toegenomen en vertegenwoordigt nu 3,9 procent van het bruto binnenlands product, tegen 3,5 procent in 2017. Dat is het hoogste niveau sinds 2012. De hogere begrotingstekort komt door hogere uitgaven aan defensie en nationale veiligheid, gecombineerd met een daling van de fiscale inkomsten door belastingverlagingen.

Het begrotingstekort van de VS bedraagt 779 miljard dollar voor de twaalf maanden van het boekjaar (dat loopt van 1 oktober tot 30 september) tegenover 666 miljard in 2017. Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Financiën vandaag publiceerde. De regering van president Donald Trump gaf aan dat het begrotingstekort sinds 2012 nog nooit zo hoog was. Het tekort blijft wel onder de prognoses van de begrotingsdiensten van het Congres.

In totaal namen de uitgaven toe met 3,2 procent, tot 4.108 miljard dollar, terwijl de inkomsten slechts 0,4 procent zijn gestegen tot 3.329 miljard dollar. Het budget dat naar militaire programma's ging, steeg met 6 procent naar 601 miljard dollar. Naar nationale veiligheid ging 68 miljard dollar, of 35 procent meer dan in 2017, aldus het ministerie van Financiën.

De fiscale hervorming die eind 2017 is aangenomen, verlaagde vooral de belastingen voor bedrijven van 35 procent naar 21 procent. Als gevolg zijn de inkomsten uit belastingen op bedrijven gedaald met 22 procent, tot 263 miljard dollar. De inkomsten uit belastingen op gezinnen stegen met 1 procent naar 2.379 miljard dollar.