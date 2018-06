Amerikaans anker schiet live op tv vol over lot migrantenkindjes jv

21 juni 2018

07u49 0 De Amerikaanse journaliste Rachel Maddow vocht live op MSNBC tegen de tranen toen ze een pas binnengelopen persbericht probeerde voor te lezen over het immigratiebeleid van Donald Trump. Ze verontschuldigde zich daarna op Twitter.

Maddow kreeg in haar actualiteitsprogramma dinsdagavond op het einde nog een belangrijk persbericht van AP binnen dat ze probeerde voor te lezen. Maar haar emoties namen de overhand. "Dit is niet te geloven", zei ze over wat ze al in stilte aan het lezen was. "Trumps regering stuurt baby's en andere jonge kinderen... woeh... wacht even", kreeg Maddow het moeilijk. Ze stamelde nog wat over "drie opvangplaatsen" voor migrantenkinderen, maar het werd Maddow duidelijk te veel. "Ik moet dit aan iemand anders overlaten", zei ze. "Sorry, dat doet het hem voor vandaag. Tot morgen." Ze gaf het woord aan haar collega in Texas.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR Justin Baragona(@ justinbaragona) link

Daarna kwamen er op Twitter opnieuw excuses: "Het is in de eerste plaats mijn job om in staat te zijn te spreken live op televisie". Ze publiceerde de volledige tekst van het nieuwsitem over de Amerikaanse immigratiediensten die kinderen van hun ouders scheiden en in aparte "opvangplaatsen voor kinderen met een kwetsbare leeftijd" in Zuid-Texas onderbrengen. Het persbureau AP had het onder meer over "speelkamers vol huilende peuters in crisis". Maddow tweette: "Nogmaals sorry dat ik het even kwijt was. Dit was niet hoe ik wou dat het gegaan was, nog in de verste verte niet."

Trump bindt in

Het anker kreeg van heel wat kijkers een hart onder de riem, terwijl anderen het dan weer over krokodillentranen hadden. Iemand postte: "Ze staat voor wat miljoenen Amerikanen hebben gevoeld en nog altijd voelen". Filmmaker en activist Michael Moore noemde het een "moedig moment van integriteit" en schreef dat ze "de tranen van 300 miljoen Amerikanen huilde". Maddow werd zelfs vergeleken met Walter Cronkite die in 1963 de kijkers overmand door emoties inlichtte over de moord op president John F. Kennedy (beelden onderaan).

President Trump werd de laatste dagen overladen met kritiek, ook vanuit zijn eigen partij, voor zijn hardvochtige immigratiebeleid. Hij heeft het inmiddels in die zin aangepast dat ouders en kinderen voortaan niet meer van elkaar zullen gescheiden worden. "Maar de nultolerantie blijft voor wie illegaal het land binnenkomt", stelde hij vastberaden.

Ugh, I'm sorry.



If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.



What I was trying to do -- when I suddenly couldn't say/do anything -- was read this lede:



1/6 Rachel Maddow MSNBC(@ maddow) link