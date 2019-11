Amerikaans ambassadeur bij EU beschuldigd van seksueel wangedrag LH

28 november 2019

09u27

Bron: ANP 2 De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, wordt door drie vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Dat melden Amerikaanse media. Het zou allemaal zijn voorgevallen voordat Sondland ambassadeur werd in Brussel. Sondland getuigde vorige week nog in het impeachment-onderzoek tegen Amerikaans president Donald Trump.

Sondland zou zich aan drie vrouwen hebben opgedrongen. Hij zou twee van de vrouwen geprobeerd hebben te zoenen en hij zou zijn geslachtsdeel aan de derde vrouw hebben laten zien. Een van de vrouwen wilde een baan bij het bedrijf van Sondland, een andere vrouw wilde dat hij zou investeren in haar bedrijf en de derde vrouw was een zakenrelatie. Nadat die vrouwen de avances hadden afgewezen, zou Sondland ze zakelijk hebben teruggepakt.



Hij ontkent zelf alle aantijgingen. "Deze valse beschuldigingen zijn verzonnen en hebben een duidelijk politiek doel", laat de ambassadeur in een verklaring weten.

‘Quid pro quo’

Sondland staat centraal in het onderzoek naar de afzettingsprocedure rond Amerikaans president Donald Trump. Hij bevestigde vorige week tijdens een hoorzitting dat er wel degelijk sprake was van een ‘quid pro quo’ of ‘voor wat hoort wat’ toen Trump met de Oekraïense president Volodimir Zelensky belde.

