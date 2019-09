Amerikaan zit 17 jaar onschuldig in de cel door getuige die hem als dader aanwijst



09 september 2019

21u19

De Amerikaan Royal Clark werd in 2001 onterecht veroordeeld voor een gewapende overval op een Burger King in Terrytown in de staat Louisiana. 17 jaar na de feiten is de man vrij.

In november 2001 vindt in Louisiana een gewapende overval plaats op een filiaal van de hamburgerketen Burger King. Drie medewerkers duiden de 24-jarige Royal Clark aan als dader. Later blijkt dat Clark niet in het restaurant was op de bewuste avond. “Ik wist niet eens waar die Burger King was”, verklaarde Clark later.

De politie baseert zich op een drinkbeker met onbruikbare vingerafdrukken. Tijdens het proces van Clark is nog maar één getuige zeker van de keuze in de line-up. Voor de jury en de rechter is de getuigenis voldoende en Clark wordt veroordeeld tot een celstraf van meer dan 49 jaar.

Clark is tijdens zijn proces een jonge vader. Zijn zoontje is amper een maand oud wanneer hij wordt opgesloten. “Voor hem zorgen, van de pampers tot de kleren en de boeken. Hem opvoeden, voor hem voorlezen en hem het leven uitleggen, dat heb ik allemaal gemist”, zegt Clark.

Vingerafdrukken

Aanklager Kia Hayes besluit om de zaak nog eens onder handen te nemen en eist een nieuwe analyse van de vingerafdrukken. Tot ongeloof van sommigen is er een match met de echte dader. De prints zijn van de 54-jarige Jessy Perry. Hij zit op dat moment al in de cel voor verschillende andere feiten.

Clark werd vorig jaar vrijgelaten met zijn 17-jarige zoon aan zijn zijde. De keuze van enkele getuigen in de line-up zorgden ervoor dat Clark al die jaren onschuldig in de cel zat.