Amerikaan wou Trump vermoorden met vorklift mvdb

03 december 2018

12u30

Bron: New York Post 3 Een Amerikaan staat momenteel terecht voor het beramen van een moordplan op president Donald Trump. De 42-jarige Gregory Lee Leingang had in september 2017 het plan opgevat om in de staat North Dakota met een vorklift de presidentiële limousine om te kiepen.

De veertiger wou toeslaan toen Trump een flitsbezoek bracht aan de plaats Mandan nabij Bismarck, de hoofdstad en tweede grootste stad van North Dakota. De president sprak op 6 september 2017 zijn aanhangers ‘s middags toe in aanloop naar zijn ingrijpend belastingplan, wat enkele maanden later goedgekeurd raakte.



Volgens de aanklager stal Leingang een vorklift bij een bedrijf en reed hij met het voertuig naar een weg waar de presidentiële autocolonne zou doorkomen. De man stootte op een politieversperring en kwam niet in de buurt van de president. Hij zette het op een lopen, maar werd snel ingerekend. De man had de bedoeling om met de vorklift tot aan de gepantserde limousine te rijden, die om te kiepen en vervolgens Trump te doden.



Volgens zijn advocaat had de verdachte op 6 september te kampen met zware psychische problemen. Hij probeerde eerder die dag tot tweemaal toe brand te stichten. Leingang heeft schuldig gepleit op de aanklachten. De rechter legde voor de diefstal van de vorklift een celstraf van vijf jaar op. Op 15 februari kent hij zijn straf voor de andere tenlasteleggingen.