Amerikaan wil met zelfgemaakte raket bewijzen dat de aarde plat is LG

27 maart 2018

11u38

Bron: KameraOne 17

Al heel zijn leven is 'Mad' Mike Hughes bezig met het ontkrachten van de wetenschap. Hughes is ervan overtuigd dat de aarde niet rond, maar plat is en dat wil hij ook bewijzen. Duizenden dollars en maanden werk heeft hij geïnvesteerd in zijn zelfgemaakte raket. Als hij zichzelf naar de ruimte kan schieten, zou hij kunnen bewijzen dat de aarde eigenlijk plat is. De zelfverklaarde wetenschapper haalde een snelheid van meer dan 500 kilometer per uur en werd uiteindelijk 550 meter hoger ingehaald door de zwaartekracht en kwam met een smak neer op de grond.