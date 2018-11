Amerikaan wil af van ex-vrouw en betaalt agent om haar te deporteren naar El Salvador mvdb

22 november 2018

23u29

Bron: New York Post 0 Een Amerikaan heeft een agent 3.000 dollar smeergeld aangeboden voor een opmerkelijke opdracht: zijn vrouw en haar dochter terugsturen naar hun geboorteland El Salvador. Antonio Oswaldo Burgos (48) uit Portland zit met zijn vrouw in een echtscheiding verwikkeld en staat momenteel terecht.

Hij heeft schuldig gepleit op een aanklacht rond de omkooppoging van een agent van de politiedienst belast met immigratie, de U.S. Immigration and Customs Enforcement of kortweg ICE. Burgos volgde een politiewagen in de stad Portland en deed de wagen stoppen op een parkeerterrein. Hij deed daar het voorstel. De agent ging er niet op in, maar besloot het spel mee te spelen.



Hij veinsde geïnteresseerd te zijn in het geld en belde een week later Burgos. In het telefoongesprek herhaalde de veertiger zijn voorstel. De onwetende man wist niet dat de ICE-agent het gesprek opnam. Burgos herhaalde nog eens week later terug al bellend zijn aanbod. Op 6 juni kwam het tot een ontmoeting. Burgos deed nog eens duizend dollar bovenop het oorspronkelijke bedrag en werd vervolgens in de boeien geslagen.



De man kent zijn straf op 6 mei. Hij riskeert een celstraf van maximum 15 jaar en een boete van 250.000 dollar. Of zijn vrouw en haar dochter nog in de VS vertoeven, is niet duidelijk.