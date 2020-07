Amerikaan weigert mee te doen aan “onnozele hype rond mondmaskers”, twee maanden later is hij zelf overleden aan coronavirus SVM

15 juli 2020

15u07

Bron: New York Post 0 “Laat me hier duidelijk over zijn: geen mondmasker voor mij. Ik trap niet in die onnozele hype en ik leef ook nog.” De boodschap die Richard Rose (37) op 28 april via Facebook verspreidde, duldde geen tegenspraak. Ruim twee maanden later is de oorlogsveteraan uit Port Clinton echter zelf overleden aan het coronavirus.

De man streed als militair mee in Irak en Afghanistan, maar het zou uiteindelijk een hardnekkige besmetting zijn die hem klein kreeg. Toen het nieuws van zijn overlijden bekend raakte, doken er honderden kwetsende reacties onder zijn oorspronkelijke Facebookpost op. “En nu ben je dood. Wedden dat je familie je toch liever een masker zien dragen had?”, klonk het onder meer. Ook een opmerking over “natuurlijke selectie” viel in de smaak.



“Rick wordt op internet afgemaakt omdat hij een controversieel standpunt innam. Dat hoort natuurlijk ook niet”, zegt zijn vriend Nick Conley. “Je mag het niet met hem eens zijn, maar toon dan tenminste toch een beetje medeleven.”

“Serieuze tegenvaller”

Op 1 juli liet Rose weten dat hij al “enkele dagen later heel ziek was”. “Ik moet veertien dagen in quarantaine blijven. Ik heb positief getest op het coronavirus. Een serieuze tegenvaller, want ik had net een nieuwe job.”



Een dag later klonk het nog onheilspellender. “Dit virus valt zwaar tegen. Ik ben al buiten adem van gewoon in mijn zetel te zitten.”

“Laat het een les zijn”

Op 3 juli had Rose genoeg van alle kritiek die hij moest incasseren. En dus stuurde hij een meme de wereld in. “Aan alle eikels met hun meninkjes: doe het niet in jullie broek als jullie me later in de hemel tegenkomen.” Een dag nadien zou hij de strijd tegen de ziekte definitief verliezen.

“Verschrikkelijk dat we hem nu kwijt zijn”, besluit Conley. “Laat het een les zijn voor diegenen die nog niet rechtstreeks in contact gekomen zijn met de infectie: er sterven wel degelijk mensen aan het coronavirus.”

