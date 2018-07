Amerikaan voelt handelsoorlog: van frisdrank tot post-it worden duurder TTR

30 juli 2018

13u14

Bron: Belga 3 De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten enerzijds en China en de Europese Unie anderzijds, wordt steeds meer voelbaar voor de gemiddelde Amerikaan. Tal van producenten van alledaagse consumentengoederen, zoals Coca-cola en Fanta, post-its of personenwagens, maakten van de publicatie van hun kwartaalresultaten gebruik om prijsverhogingen aan te kondigen.

Deze bedrijven zien zich immers geconfronteerd met duurdere grondstoffen. Door de prijs te verhogen, rekenen ze de duurdere productiekost door aan de eindgebruiker en stellen ze hun winstmarge veilig. De nieuwe taksen maken ook de uitvoer duurder, terwijl hier ook de dure dollar een nadeel vormt.

Voor frisdrankengigant Coca-Cola bijvoorbeeld worden blikjes duurder. "Een prijsverhoging is ook voor ons ook niet leuk, maar het is een noodzaak", zegt Coca-Cola-topman James Quincey. Zijn bedrijf verhoogde begin juli de prijzen in de VS, nadat er taksen van 10 tot 25 procent kwamen op de invoer van staal en aluminium.

En ook bij Hasbro, fabrikant van gezelschapsspelen, waarschuwt men voor prijsverhogingen door duurdere grondstoffen. Het bedrijf is volgens financieel directeur Deborah Thomas volop aan het onderhandelen met zijn leveranciers en distributeurs. De impact zou voelbaar zijn tegen de eindejaarsperiode, traditioneel het hoogseizoen voor de sector.

Prijsverhoging

In de Amerikaanse autosector luidt men eveneens de alarmbel. De grote drie uit Detroit (General Motors, Ford en Fiat Chrysler) hebben allemaal hun verwachtingen voor dit jaar verlaagd, verwijzend naar de nieuwe taksen. GM schat de factuur van het duurdere staal en aluminium alleen al dit jaar op 1 miljard dollar. "We gaan dat moeten compenseren en onze prijzen optrekken", waarschuwde financieel directeur Chuck Stevens. Vanaf augustus worden bijvoorbeeld de Chevrolet Silverado of de GMC Sierra duurder.

Zakenbank Goldman Sachs becijferde dat de winsten van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven met 15 procent kunnen dalen als gevolg van de handelsoorlog. Voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van import, dreigen er zelfs operationele risico's.