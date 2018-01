Amerikaan vliegt via vluchtheuvel in tandartspraktijk Renske Baars

10u50

Bron: AD.nl 0 AP Een Amerikaanse automobilist vloog gisterochtend in alle vroegte over een vluchtheuvel en ramde zo de eerste etage van een tandartsenpraktijk in Santa Ana, Californië. De brandweer moest de inzittenden uit de wagen takelen.

De Nissan Altima moet met een enorme vaart over de vluchtheuvel zijn gereden om uiteindelijk in het pand van de plaatselijke tandarts te belanden. Volgens de Orange County Fire Authority, de lokale brandweer, is er na het ongeluk brand uitgebroken in het gebouw en werden de twee inzittenden met lichte verwondingen uit de bungelende wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De brand was snel onder controle.

De bestuurder verklaarde aan de politie van Santa Ana dat hij drugs had gebruikt. De wagen is gisterochtend uit het pand getakeld. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

