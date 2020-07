Amerikaan vergokt honderdduizenden dollars aan coronasteun van overheid in Las Vegas kv

17 juli 2020

17u32

Bron: BBC, CBS 0 Een man uit Californië is gearresteerd omdat hij op frauduleuze wijze minstens 8 miljoen dollar (7 miljoen euro) aan steungeld van de Amerikaanse overheid in handen heeft gekregen. Met een deel daarvan maakte hij grote sier in Vegas, waar hij al honderdduizenden dollars vergokte. Er hangt hem tot 30 jaar cel boven het hoofd.

De veertigjarige Andrew Marnell wordt ervan beschuldigd valse steunaanvragen te hebben ingediend in naam van verschillende bedrijven om op die manier geld te krijgen van het Paycheck Protection Program, het Amerikaanse programma dat financiële steun biedt aan bedrijven die lijden onder de coronacrisis.

Volgens de openbare aanklagers in Los Angeles spendeerde hij honderdduizenden dollars van dat geld in casino’s in Las Vegas. Daarnaast zou hij de middelen ook gebruikt hebben om riskante aandelen te kopen op de beurs. Uit de gerechtsdocumenten blijkt ook dat Marnell, vaak onder een valse naam, valse documenten, waaronder belastingaangiften en looninformatie van personeel, ingediend had bij zijn aanvraag om financiële steun.



Indien hij veroordeeld wordt, riskeert Marnell tot dertig jaar achter de tralies te verdwijnen. Hij verschijnt dinsdag opnieuw voor de rechter.