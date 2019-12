Amerikaan sterft door zelfgebouwde anti-inbraakval mvdb

01 december 2019

13u38

Bron: ANP 1 Een Amerikaan die een dodelijke val in elkaar knutselde in zijn huis in de staat Maine, is zelf om het leven gekomen. Slachtoffer Ronald Cyr had een pistool geplaatst dat schoot op mensen die door zijn voordeur naar binnen kwamen, berichten Amerikaanse media.

De 65-jarige Cyr belde zelf de politie nadat hij was neergeschoten, maar overleed later aan zijn verwondingen. Agenten ontdekten in zijn woning in de plaats Van Buren niet alleen de levensgevaarlijke boobytrap bij de voordeur, maar ook andere verdachte apparaten. Daarop schakelden ze explosievenexperts in.



Uit onderzoek bleek dat Cyr per ongeluk een van zijn apparaten had laten afgaan, meldt de plaatselijke politie op Facebook. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren.



Het komt vaker voor dat Amerikanen dodelijke vallen ophangen. Zo kwam vorig jaar een man uit Illinois om het leven toen hij de schuurdeur van een buurman opende. Die was voorzien van een boobytrap waardoor een geweer afging. In februari kwam in een woning in Philadelphia een val aan het licht die bij een trap een mes omlaag deed komen.

Meer over Ronald Cyr