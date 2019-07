Amerikaan sterft door hersenetende amoebe na zwempartij in waterpark Joeri Vlemings

26 juli 2019

14u50

Bron: CNN, New York Times 2 Een zwempartij in het waterpark Fantasy Lake in de Amerikaanse staat North Carolina heeft het leven gekost aan Eddy Gray. De 59-jarige Gray raakte besmet door een hersenetende amoebe. Hij overleed maandag na een kort ziekbed.

Eddy Gray, uit Guilford County, ging op 12 juli zwemmen in het Fantasy Lake Water Park in Cumberland County (North Carolina). Een hersenetende amoebe (naegleria fowleri) moet langs de neus het zenuwstelsel van Gray zijn binnengedrongen. Als dat gebeurt, heeft een mens slechts een geringe kans op overleven.



De hersenetende amoebe is een ééncellig organisme dat vooral voorkomt in warm en laagstaand zoetwater, meestal door hogere temperaturen die een tijdje aanhouden. In North Carolina is de naegleria fowleri te vinden in meren, rivieren en warmwaterbronnen.



De amoebe is niet besmettelijk voor de mens als ze ingeslikt wordt, maar is dodelijk als ze via de neus geïnhaleerd wordt. Het risico daarop is groter bij watersportactiviteiten als duiken en waterskiën.

Neus toe

Als de amoebe het brein binnendringt, vernietigt het daar hersenweefsel. Het slachtoffer krijgt last van ernstige hoofdpijn, koorts, misselijkheid en braken. Daarna volgen een stijve nek en beroertes, en geraakt de patiënt in coma, om uiteindelijk binnen de week of twee weken na de infectie te sterven.

De hersenetende amoebe is een angstaanjagend en helaas meestal fataal beestje, maar besmettingen zijn gelukkig zeldzaam. Tussen 1962 en 2018 werden er in de VS 145 infecties geteld, waarvan vijf in North Carolina. In amper vier gevallen overleefde het slachtoffer de aanval van de amoebe.

De overheid raadt zwemfanaten aan hun neus dicht te knijpen of een neusklemmetje te gebruiken in gebieden waarvan het geweten is dat de naegleria fowleri er aanwezig is.