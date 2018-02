Amerikaan steelt vrachtwagen en rijdt in op abortuskliniek kv

17 februari 2018

03u41

Bron: AP, NJ.com 0 Een man uit de Amerikaanse staat Massachusetts wordt ervan beschuldigd in de staat New Jersey met een gestolen vrachtwagen op een abortuskliniek te hebben ingereden. Daarbij raakten drie mensen raakten gewond, waaronder een zwangere vrouw.

De 31-jarige man reed woensdag een kliniek van de organisatie Planned Parenthood in East Orange binnen. Planned Parenthood voert abortussen uit, maar verschaft ook contraceptie en verleent gezondheidszorg.

Een zwangere vrouw en twee medewerkers van de instelling raakten daarbij lichtgewond. Ze werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

In een verklaring noemt de openbare aanklager de crash een "aanslag".

Marckles Alcius, de 31-jarige dader, ontkent dat hij met opzet op de kliniek inreed. Hem wordt onder meer diefstal en poging tot mishandeling ten laste gelegd. Waar hij de vrachtwagen heeft gestolen, is niet bekendgemaakt.

Omstreden instelling

Planned Parenthood is een omstreden organisatie in de VS. De Republikeinen proberen al lang een einde te maken aan de subsidies voor de instelling. Hoewel het de organisatie sowieso verboden is om federale middelen te gebruiken voor de uitvoering van abortussen, beweren de Republikeinen dat Planned Parenthood de subsidies die ze ontvangt voor onder andere screenings op borstkanker- en baarmoederhalskankers toch vrijmaakt voor de promotie van abortusdiensten.

Het motief van Alcius is vooralsnog onduidelijk.