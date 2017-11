Amerikaan schiet per ongeluk zichzelf en zijn vrouw neer tijdens kerkdiscussie over wapenveiligheid ADN

11u50

Bron: BBC News, ABC News 0 First United Methodist Church, Tellico Plains Facebook Een Amerikaan heeft per ongeluk zichzelf en zijn vrouw verwond in een kerk in Tennessee. De 81-jarige man wilde zijn wapen tonen aan een parochiaan tijdens een discussie in hun kerk over de recente schietpartij in een kerk in Texas, toen hij per ongeluk een kogel afvuurde.

De tachtiger nam deel aan een wapendiscussie in de First United Methodist Church in Tellico Plains en wilde tijdens het gesprek zijn wapen tonen aan een andere kerkganger. Maar de man was vergeten dat het geweer geladen was en haalde de trekker over. De kogel ging door zijn hand en raakte ook nog zijn vrouw - die naast hem in haar rolstoel zat - in de buikstreek om vervolgens haar rechterarm te doorboren, tegen de muur af te ketsen en naast haar rolstoel te belanden.

“We hielden net een gesprek over wapens in kerken”, vertelt een verbouwereerde getuige. De parochianen zochten samen naar een passend antwoord op vragen als: moeten er wapens aanwezig zijn in gebedshuizen als bescherming? En als parochianen een wapen bezitten, moeten ze dat dan meebrengen naar de kerk of niet? "Het was nogal schrikken toen het wapen van de man plots afging”, vertelt de getuige. “Uit het niets weerklonk er een luide knal. Toen hoorde ik plots de vrouw stamelen... ‘ik ben neergeschoten’.”

De vrouw moest geopereerd worden, maar beiden kwamen er gelukkig met niet-levensbedreigende verwondingen vanaf, laat de politie weten. Niemand anders raakte gewond en er wordt ook geen klacht ingediend. “Het was een ongeluk”, vertelt korpschef Russ Parks aan ABC News. “Het was niet intentioneel. Hij was gewoon vergeten dat het wapen geladen was.”