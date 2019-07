Amerikaan probeert vliegtuig in Japan op te stappen met geladen handwapen jv

25 juli 2019

11u56

Bron: CNN 4 De 43-jarige Amerikaan Michael Edward Applegate is aangehouden op de internationale luchthaven van Narita in Japan. Hij bleek een geladen pistool in zijn handbagage te hebben. Applegate riskeert tot 20 jaar cel.

De Amerikaan vloog maandag met zijn familie van Seattle naar Narita (op 70 km van Tokio) om er een binnenlandse vlucht naar Okinawa te nemen. Daar zou hij als brandweerman op de Amerikaanse basis van de Navy aan de slag gaan. Maar op de luchthaven van Narita vond de security een automatisch handwapen van Smith & Wesson, geladen met 14 kogels, in de bagage van Applegate. In de koffer die hij had ingecheckt werd ook nog eens een magazijn met 14 kogels aangetroffen.

Applegate gaf toe dat het handwapen van hem was, maar zei dat hij niet wist hoe het in zijn bagage terechtkwam. Waarschijnlijk zou hij het in zijn haast per ongeluk mee ingepakt hebben, beweerde hij.

Applegate werd aangehouden. Als hij aangeklaagd en schuldig bevonden wordt, riskeert hij minstens drie en maximum 20 jaar cel. Onder de Japanse wetgeving moeten munitie en wapens gescheiden opgeborgen worden. Dat Applegates pistool geladen was, maakt zijn misdrijf daarom in principe nog ernstiger.