Amerikaan opgepakt voor plannen terreuraanval op moskee in Florida Chris Klomp

03u51

Bron: AD.nl 0 Facebook Facebookprofiel van "Nandie" Bolatete Een 69-jarige Amerikaan is vandaag gearresteerd omdat hij een terreuraanval zou hebben willen plegen op een moskee in Florida. De aanhouding is het directe gevolg van een undercoveractie van de politie.

De politie in Jacksonville begon in oktober een onderzoek naar Bernardino Gawala na een tip. De tipgever vertelde de politie dat de man zich zeer sterk uitsprak tegen moslims en de wens had om een aanval met vuurwapens uit te voeren op de moskee. Via een undercoveroperatie kwam de politie er achter dat de informatie van de tipgever correct was.

Wapenarsenaal

Een undercoveragent sprak daadwerkelijk af met de man en zag dat hij bezig was met het verzamelen van een wapenarsenaal. Gawala bestelde onder meer een geluiddemper, waar hij geen vergunning voor had. Toen het illegale wapentuig op het adres van de man werd bezorgd, greep de politie in met een arrestatieteam.

Volgens de politie in Jacksonville, de grootste stad in Florida, vertelde de verdachte meerdere malen aan de undercoveragent dat hij moslims haat en dat hij ooit een agent heeft doodgeschoten in de Filipijnen. De twee mannen bezochten samen een schietbaan om vuurwapens uit te proberen. Toen ze langs de moskee reden, zou de verdachte hebben gezegd dat moslims op vrijdag neergeschoten zouden moeten worden. "Ik wil deze mensen een koekje van eigen deeg geven. Zij zijn de mensen die altijd maar doden," aldus Gawala.