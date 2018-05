Amerikaan na 27 jaar vrijgesproken van moord die hij als 14-jarige zou hebben gepleegd Redactie

17 mei 2018

03u59

Bron: AD, CNN 1 John Bunn was pas 14 jaar oud toen hij in 1991 werd veroordeeld voor een moord die hij nooit had gepleegd. Na al die jaren in gevangenschap te hebben gepleit voor zijn onschuld, kreeg hij nu eindelijk gelijk van de rechter.

Dat leidde tot emotionele taferelen in de rechtbank. Rechter Shawndya Simpson omvatte de beide handen van de nu 41-jarige Amerikaan, die zijn hoofd op de balie legde. Hij huilde toen hij zijn advocaat omhelsde. "Hier heb ik 27 jaar voor gevochten. Een gevecht om mijn leven en mijn onschuld terug te krijgen", klink het geëmotioneerd.

Gerechtelijke dwaling

Volgens de rechter was de veroordeling van Bunn een gerechtelijke dwaling, zo meldt CNN. De jongen werd na de moord samen met een 17-jarige vriend opgepakt op basis van een anonieme tip. Vervolgens zou een getuige de jongens op een foto hebben aangewezen als de daders. De rechtszaak en duurde slechts één dag.

Nu blijkt dat het dna dat werd gevonden helemaal niet overeenkwam met dat van de veroordeelde jongens. Bovendien is een agent die zich met het onderzoek bezig hield, inmiddels verdachte in een onderzoek naar wanpraktijken binnen de New Yorkse politie. Hij zou veel vaker onschuldige mensen voor misdaden hebben laten opdraaien.

In 2009 werden de beide verdachten door de nieuwe bevindingen al vrijgelaten uit de gevangenis. Sinds deze week is John Bunn ook weer daadwerkelijk een onschuldig en vrij man.