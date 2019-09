Amerikaan met syndroom van Down sterft in te hete wagen: zijn verzorger nam drugs en viel in slaap jv

Bron: NBC, ABC 0 De 35-jarige John LaPointe, die lijdt aan het syndroom van Down, is in Florida omgekomen in een veel te heet busje. Zijn verzorger, Joshua D. Russell, had drugs genomen en was in slaap gevallen. Russell (26) werd vrijdag aangeklaagd voor doodslag, met de verzwarende omstandigheid dat LaPointe een beperking had.

Volgens de politie had LaPointe de cognitieve capaciteiten van een kind van 1 jaar en kon hij zich niet verbaal uitdrukken. De 35-jarige man werd op 9 mei in Seminole (op 40 km van Tampa in Florida) dood aangetroffen op de achterbank van een busje van het verzorgingstehuis waar hij verbleef. Hij had daar uren in doorgebracht zonder airconditioning, terwijl zijn verpleger Joshua Russell lag te slapen achter het stuur. Russell was gedrogeerd.

“Laten we zeggen zoals het is: het arme slachtoffer zat te bakken in de auto”, zei Sheriff van Pinellas County, Bob Gualtieri, vrijdag. “Hij moet erg geleden hebben, het moet echt verschrikkelijk geweest zijn voor die man.” De temperaturen in de bestelwagen liepen op tot meer dan 51 graden Celsius, bleek uit het onderzoek. Gualtieri zei dat hij niet weet waarom de hitte niet dezelfde invloed had op Russell, die weggevlucht was toen de politie op 9 mei ter plaatse kwam. De verzorger werd even verderop gevonden. Hij had een wapen bij zich en dreigde ermee zichzelf van kant te maken. Hij kon uiteindelijk gearresteerd worden voor verborgen wapenbezit.

Kratom

Russell had LaPointe die negende mei naar een doktersafspraak gebracht en was op de terugweg langs zijn huis gepasseerd om kratom te nemen, een recreatieve drug, waarvoor het Amerikaanse voedselagentschap waarschuwt dat die erg verslavend kan zijn. Russell liet LaPointe alleen achter in de wagen.

Hij wou daarna weer doorrijden maar parkeerde de bestelwagen toch weer op zijn oprit, omdat hij zich niet goed voelde. Hij wou eerst een dutje nemen, maar werd volgens zijn eigen inschatting pas twee-drie uur later wakker, “helemaal verhit en badend in het zweet”, verklaarde Gualtieri.

Russell zag dat LaPointe er veel erger aan toe was en probeerde hem te reanimeren. Tevergeefs. Hij liep dan terug zijn huis in om een vuurwapen te halen, met de bedoeling zelfmoord te plegen. Hij belde zijn moeder, die de hulpdiensten verwittigde.