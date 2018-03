Amerikaan met kanker kan fluiten naar beenmergtransplantatie omdat zijn broer VS niet binnen mag kv

27 maart 2018

22u46

Bron: Reuters 1 Maziar Hashemi, een Amerikaanse man van Iraanse origine die woont in Massachusetts, lijdt aan een zeldzame vorm van bloedkanker. De man heeft dringend een beenmergtransplantatie nodig, maar dat lijkt schier onmogelijk door president Trumps inreisverbod.

Enkele maanden na zijn diagnose in september, ontdekte de 60-jarige Hashemi dat het beenmerg van zijn broer Kamiar Hashemi voor honderd procent matcht met het zijne. Aangezien Kamiar in Iran woont, en inwoners van Iran volgens het inreisverbod van president Trump de VS niet binnen mogen, lijkt de kans echter klein dat de man zijn broer zal kunnen helpen.

Zodra hij te weten kwam dat hij een match is voor zijn broer, startte Kamiar meteen de procedure op om een visum aan te vragen. In februari reisde de 57-jarige man naar Armenië voor een interview op de Amerikaanse ambassade, aangezien er geen ambassade is in Iran. Enkele uren later zag zijn broer Maziar op de website van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken echter dat zijn aanvraag geweigerd was.

Vrijstelling

De man heeft een aanvraag ingediend om vrijgesteld te worden van de visumplicht, maar vangt tot op heden bot. Maziar Hashemi heeft nu een advocaat onder de arm genomen om de zaak in een stroomversnelling te brengen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken weigert te reageren op de zaak. "Het proces is zo transparant als modder", zegt Hashemi's advocaat Mahsa Khanbabai. "Er zijn geen duidelijke richtlijnen. Het is moeilijk om te weten te komen hoe het proces precies verloopt en wie er de aanvragen verwerkt."

Uitzonderingen

Nochtans zijn er ook uitzonderingen mogelijk op het inreisverbod, onder andere in gevallen waarbij er sprake is van onbillijkheid, wanneer het individu niet wordt beschouwd als een bedreiging of wanneer hun toegang tot het land in het nationaal belang is. Een uitzondering is eveneens mogelijk wanneer een aanvrager dringende medische zorgen nodig heeft, al klopt dat in dit geval niet perfect, aangezien het Kamiar Hashemi is die dringend verzorging nodig heeft.

Advocate Khanbabai heeft op 19 maart een informatiepakket ingediend bij de Amerikaanse ambassade van Armenië, samen met een brief van het ziekenhuis in Massachusetts waarin de artsen uitleggen dat het erg zeldzaam is om een perfecte beenmergmatch te vinden en dat het de enige manier is om Maziar Hashemi te behandelen.

Kan je je voorstellen dat de cellen van een Iraniër die nodig zijn om een Amerikaanse burger te redden onder een embargo vallen? Maziar Hashemi

Import verboden

Ook andere manieren om het beenmerg tot bij Maziar te krijgen, bleken onmogelijk. Kamiar Hashemi bekeek ook de optie om zijn beenmerg in India te laten oogsten en te laten overbrengen naar de VS, maar een organisatie die zich zou ontfermen over het transport moest zich immers terugtrekken nadat bleek dat de VS sancties hebben ingesteld op import uit Iran.

"Kan je je voorstellen dat de cellen van een Iraniër die nodig zijn om een Amerikaanse burger te redden onder een embargo vallen?", zegt Maziar Hashemi, een burgerlijk ingenieur die al sinds de jaren 1970 in de VS woont. "Het is niet eerlijk. Ik kan niet veel langer wachten."