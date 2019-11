Amerikaan ligt drie jaar dood in eigen appartement IB

24 november 2019

07u41

Bron: CNN, BBC, Stripes.com 2 Een Amerikaanse ex-marinier is deze week in zijn appartement in Dallas in de Amerikaanse staat Texas gevonden, nadat hij daar waarschijnlijk al drie jaar dood lag. De moeder van Ronald Wayne White zegt dat ze haar zoon meermaals als vermist heeft opgegeven bij de politie.

Het lichaam van de man, die 51 zou zijn geweest toen hij in 2016 stierf, werd gevonden bij een onderzoek naar waterverbruik in het complex waar de man sinds oktober 2016 een appartement huurde. De man werd levenloos op de keukenvloer aangetroffen nadat onderhoudspersoneel van het gebouw zijn deur had opengebroken.

White leefde sinds zijn scheiding alleen, had nauwelijks contact met zijn volwassen kinderen en was vaak voor zijn werk in het buitenland. Volgens zijn moeder, Doris Stevens, die in Long Island in New York woont, had ze tot drie jaar geleden regelmatig contact met haar zoon, tot hij plots stopte met bellen. De vrouw zegt de verdwijning van haar zoon herhaaldelijk aan verschillende politiebureaus te hebben gemeld, maar daarbij werd ze naar eigen zeggen telkens wandelen gestuurd. “Mijn grootste vraag is hoe het in godsnaam mogelijk is dat mijn zoon jarenlang dood in zijn appartement gelegen heeft, zonder dat iemand iets gemerkt heeft”, zegt ze aan lokale media. “Al die jaren en tijdens de feestdagen leed ik omdat niemand me wilde helpen hem terug te vinden. Ik wil antwoorden.”

lees verder onder de tweet:

Ronald Wayne White retired from the Navy as a senior chief petty officer in 2005 and would have been about 51 years old when he died, his mother said. https://t.co/iPLaJk2r1F Stars and Stripes(@ starsandstripes) link

“Niks duidt op misdrijf”

Volgens Peter Schulte, een detective bij de lokale politie van DeSoto, werd de huur van het appartement netjes elke maand overgemaakt vanaf een rekening waar het pensioen van de marine-veteraan maandelijks op binnenkwam. Ook was de flat, die op een noordwestelijke hoek van het gebouw ligt, zeer goed geïsoleerd en waren de ramen dicht en op slot – factoren die volgens de politie mogelijk bijgedragen hebben aan het feit dat het lichaam niet eerder ontdekt is. Twee jaar gelden zou er volgens Schulte wel “vloeistof gelekt” zijn in het appartement onder dat van White, maar werd er verder geen onderzoek naar de oorzaak van het lek gedaan toen die uit zichzelf ophield.

“Ik kan alleen maar zeggen dat het zeer duidelijk was dat hij er al een tijd lag”, zegt Schulte, die niet uitgaat van een misdrijf. “De manier waarop hij gevonden werd en de staat van zijn appartement duiden daar niet op.”

Het lichaam wordt nu onderzocht, voor het aan de familie wordt overgedragen.