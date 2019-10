Amerikaan komt om in brandende Tesla “omdat automatische deurgrepen dienst weigerden” jv

24 oktober 2019

12u39

Bron: Washington Post 41 Een Amerikaanse anesthesist is op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen in zijn droomauto, een blauwe Tesla Model S. Omar Awan crashte in februari tegen een palmboom in Zuid-Florida, waarna de batterij van zijn wagen in brand schoot. De automatische deurgrepen van de Tesla kwamen niet tevoorschijn, waardoor een agent ter plaatse de bestuurder niet kon bevrijden. Awan is leven verkoold. Dat blijkt uit de klacht die de familie deze maand indiende.

De familie van de 48-jarige Omar Awan, vader van vijf kinderen, verwijt de autofabrikant dat die verantwoordelijk is voor de gruwelijke dood van de anesthesist. Volgens de aanklacht, die de Washington Post kon inkijken, stierf hij niet door de crash zelf tegen de palmboom, maar door de futuristische, technologische snufjes van de auto. De Tesla Model S heeft onder meer deurgrepen die in de deur verdwijnen en automatisch moeten tevoorschijn komen als de autosleutel in de buurt is. Maar dat gebeurde niet toen de Tesla van Awan vuur vatte. Omstanders en de agent die als eerste ter plaatse kwam, konden daardoor de deuren niet openen om de bestuurder uit de wagen te halen.

“Het vuur beving de hele auto en verbrandde dr. Awan onherkenbaar - allemaal omdat de Model S ontoegankelijke deurgrepen heeft en geen andere manier om de deuren te openen. Een onredelijk gevaarlijk brandgevaar”, citeert de Washington Post uit de klacht. “Deze defecten en andere maakten van de Model S een dodelijke val”. Volgens het autopsieverslag, waarop de krant eveneens de hand kon leggen, stierf Awan door “het inademen van verbrandingsproducten met de bijkomende oorzaak van overlijden door thermische verwondingen”. In mensentaal: de bestuurder overleed door het inademen van giftige rook en ook door zijn brandwonden.

Veiligste wagen ter wereld

Volgens Stuart Grossman, de advocaat van de familie Awan, leasede de welgestelde anesthesist een Tesla Model S uit 2016 voor twee redenen: uit veiligheidsoverwegingen en omdat hij milieubewust wou zijn. Tesla communiceerde bij de lancering van de Model S zelf dat de elektrische auto “de beste veiligheidsscore van alle wagens ooit getest” behaalde, aldus Grossman. Awan kon zich ook een Mercedes of andere luxeauto permitteren, voegt de advocaat eraan toe, maar hij koos dus bewust voor de Tesla. En het betekende zijn dood, besluit Grossman. “Die dingen branden gewoon graag. “De auto is zo overontwikkeld, zo technisch dat je een Chevy pick-uptruck zou willen kopen.”

Tesla heeft nog niet gereageerd op de klacht. Net na de crash in februari zei een woordvoerster: “De constructie van Tesla-wagens wil de veiligste van de wereld zijn. Bestuurders hebben tot nu toe al meer dan 10 miljard mijl gereden”.

In mei 2018 was er ook al een proces aangespannen tegen Tesla voor hun innovatieve technologie die de dood van minstens een van twee tieners die omkwamen bij een crash met een Tesla zou hebben veroorzaakt. Ook toen was de batterij in brand gevlogen. Verder zijn er nog een aantal rechtszaken tegen de autobouwer voor dodelijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het systeem van de automatische piloot.

Tesla liet in het verleden weten dat bij een ongeval aan hoge snelheid een auto sowieso vuur kan vatten, of die nu elektrisch aangedreven is dan wel op brandstof rijdt.