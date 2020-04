Amerikaan knuffelt dierbaren tijdens begrafenis en verjaardagsfeest, drie onder hen sterven later aan coronavirus Sven Van Malderen

09 april 2020

14u12

Bron: Washington Post 24 In februari betuigde een man uit Chicago zijn medeleven door de aanwezigen op een begrafenis te knuffelen. Enkele dagen later omhelsde hij ook verschillende leden van een andere familie tijdens een verjaardagsfeestje. Vriendelijke gebaren waarmee hij helaas ongewild heel wat anderen met het coronavirus besmet heeft. Drie onder hen zouden uiteindelijk ook sterven.

De infectieketen die in gang gezet werd, staat gedetailleerd beschreven in een rapport van het Center for Disease Control. De instantie wilde zo aantonen hoe gevaarlijk grote familiebijeenkomsten kunnen zijn. Social distancing blijft dus belangrijk, ook binnen gezinnen.

De mensen die besmet raakten, waren tussen 5 en 86 jaar oud. De drie patiënten die uiteindelijk stierven, waren ouder dan zestig jaar. Zij leden allen aan een onderliggende luchtweg- of cardiovasculaire aandoening.

Uit zelfde bord gegeten

Om te weten hoe de besmetting precies gebeurde, moeten we twee maanden terugkeren in de tijd. Van lockdownmaatregelen was toen in de Verenigde Staten uiteraard nog geen sprake. De man was recent naar een andere staat gereisd en ondervond lichte symptomen, maar die hielden hem niet tegen om de begrafenis van een dierbare vriend bij te wonen.

De avond voordien zat ‘patiënt 1' - zoals hij genoemd wordt in het verslag - drie uur lang bij twee familieleden van de overledene. Ze lieten eten thuis bezorgen en graaiden daarbij uit hetzelfde bord.

Tijdens de begrafenis gaf de man vier leden van de rouwende familie een stevige knuffel. Zes dagen later vertoonden zij stuk voor stuk coronasymptomen. Een van hen belandde in het ziekenhuis aan de beademing en verloor uiteindelijk de strijd.

Droge hoest

Drie dagen na de begrafenis woonde ‘patiënt 1' ook een verjaardagsfeest bij. Opnieuw werd er geknuffeld en eten gedeeld. Dat de man besmet was met het coronavirus, wist hij op dat moment nog steeds niet.

Vijf aanwezigen kregen nadien af te rekenen met een droge hoest en lichte koorts. Twee anderen waren er veel erger aan toe en stierven in het ziekenhuis.

“Noem hen geen ‘superverspreiders’”

“Het is verkeerd om mensen aan te wijzen als ‘superverspreider’”, stelt epidemioloog en professor Mark Dworkin van de universiteit van Illinois. “Anderzijds moeten we ons wel bewust zijn van de gevaren. Begrafenissen en verjaardagsfeestjes zijn situaties bij uitstek waar het virus vrij spel krijgt. Mensen kruipen nog dichter bij elkaar dan normaal omdat er heel wat gekust en geknuffeld wordt.”

“Met onze maatregelen eisen we veel van de maatschappij. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om aan te tonen waarom die regels noodzakelijk zijn. Deze tragedie in Chicago bewijst hoe het virus net profiteert van onze goede manieren. Als iemand gestorven is, bieden we uiteraard een troostende schouder aan. Echt jammer dat dat nu niet meer kan, maar de gezondheid gaat voor. En onthoud ook dat deze situatie tijdelijk is. Hoe meer geduld we kunnen opbrengen, hoe sneller we uit de miserie zullen raken”, besluit Dworkin.

