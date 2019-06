Amerikaan hielp sans-papiers: jury kan niet beslissen of hij misdaad beging kv

12 juni 2019

01u37

Bron: Reuters, NY Times 0 In de Amerikaanse staat Arizona kon een jury niet tot een verdict komen in de rechtszaak tegen een mensenrechtenactivist die ervan beschuldigd wordt onderdak te hebben verschaft aan illegale immigranten. De man zegt dat hij hen humanitaire hulp aanbood, maar volgens de openbare aanklagers beging hij een misdrijf.

De jury van het proces, dat zich afspeelde in de stad Tucson, kreeg dinsdag nog een extra dag om te beraadslagen over de aanklacht tegen de 36-jarige Scott Warren, die in januari vorig jaar gearresteerd werd door Amerikaanse grenswachters. Maar die extra dag maakte geen verschil: de jury, die bestond uit acht vrouwen en vier mannen, kon geen akkoord bereiken.

Scott Warren had hulp verleend aan twee migranten uit Centraal-Amerika die hongerig, uitgedroogd en met blaren op de voeten waren toegekomen in de VS. Hij trof hen aan toen hij zelf toekwam aan ‘The Barn’, het basiskamp van vzw No More Deaths, die humanitaire hulp verleent aan illegale migranten.



De openbare aanklagers beweren dat Warren, een leraar aardrijkskunde, deel uitmaakt van een samenzwering om immigranten illegaal te transporteren en hen vervolgens onderdak, water, voedsel en eerste hulp aan te bieden.

De advocaten van de beklaagde stellen dat hij ervan overtuigd was dat hij enkel zijn recht uitoefende om hulp te verlenen aan mensen die de woestijn in het zuiden van Arizona doorkruisen. Sinds 2001 zijn daar al meer dan 3000 migranten omgekomen. Duizenden anderen zijn nog steeds vermist.

Het plan van de overheid aangaande deze humanitaire crisis? Vervolgingen om humanitaire hulp, goedheid en solidariteit te criminaliseren.” Scott Warren

In de hoorzitting las Warren dinsdag een korte verklaring voor. “Sinds ik in januari 2018 werd gearresteerd, werden niet minder dan 88 lijken teruggevonden in de woestijn van Arizona. Het plan van de overheid aangaande deze humanitaire crisis? Beleidsmaatregelen om mensen zonder papieren, vluchtelingen en hun families te treffen. Vervolgingen om humanitaire hulp, goedheid en solidariteit te criminaliseren.”

Nietigverklaring

Aangezien de jury niet tot een verdict kon komen, heeft de rechter het proces nietig verklaard. De openbare aanklagers wilden niet op de beslising reageren. Ze moeten nu uitmaken of ze de zaak willen overdoen. Op 2 juli vindt daarover de volgende hoorzitting plaats. Mogelijk zullen ze de aanklacht tegen Warren laten vallen.

“We zijn dankbaar dat de jury stand heeft standgehouden op dit kritieke ogenblik”, zegt Juanita Molina, directeur van mensenrechtenorganisatie Border Action Network in Tucson. “Humanitaire hulp is essentieel voor het voortbestaan van onze gemeenschap en onze morele verantwoordelijkheid ten opzichte van de migranten.”

Verwacht werd dat de rechtszaak een precedent zou scheppen over welke hulp Amerikaanse burgers wettelijk aan sans-papiers mogen geven. De Trump-administratie moedigt federale aanklagers immers aan om hard op te treden tegen mensen die onderdak verlenen aan illegale migranten.

Oproep VN

Al meer dan 137.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze vragen dat Warren wordt vrijgelaten. Ook VN-diplomaten hebben er bij de VS al op aangedrongen om de aanklacht te laten vallen, omdat “het verlenen van humanitaire hulp” geen misdaad is.

Dit jaar werden al minstens acht andere vrijwilligers van No More Deaths aangeklaagd voor het verlenen van hulp aan sans-papiers.