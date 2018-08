Amerikaan filmt bosbrand op meters van zijn huis Gunter Van Stappen ADN

13 augustus 2018

08u50

Bron: VTM Nieuws 0 De natuurbranden in Californië blijven maar aanhouden. ‘The Holy Fire’ heeft nu ook woonwijken bereikt. Op beelden van sociale media is de vlammenzee te zien vlakbij een huis. Een man filmde het vuur, zijn vrouw was volledig in paniek. Gelukkig kon de brandweer dit deel van het vuur snel blussen en was er geen schade.

"Aan alle mannen en vrouwen van de brandweer, ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie doen en hebben gedaan de laatste dagen", schrijft PJ Rodriguez op Twitter. "Bedankt dat jullie mijn huis en dat van mijn buren hebben gered. Jullie zijn echte helden en woorden kunnen niet beschrijven hoe dankbaar ik ben."



In Californië woeden in totaal zo’n 17 natuurbranden. Samen staan er op dit moment 38.500 hectare in lichterlaaie. Er zijn al zeker tien mensen omgekomen.