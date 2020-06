Amerikaan die twee jaar werd vastgehouden in Iran op weg naar huis kv

04 juni 2020

17u30

Bron: Reuters, ANP 0 Michael White, een Amerikaan die al sinds 2018 werd vastgehouden in Iran, is vrijgelaten en is op weg naar huis. Dat laat de familie van de man vandaag weten.

White, een veteraan van de Amerikaanse marine, werd in 2018 gearresteerd toen hij naar Iran reisde om zijn vriendin te zien in de stad Mashhad. Hij werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het beledigen van de geestelijke leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Dat zegt zijn advocaat.

Midden maart mocht White wegens medisch verlof uit de gevangenis, maar hij moest in het land blijven. De man verbleef de voorbije maanden op de Zwitserse ambassade.



“Mijn zoon Michael is 683 dagen gegijzeld gehouden in Iran door de Iraanse Revolutionaire Garde en dit was een nachtmerrie”, zegt zijn moeder Joanne White vandaag in een verklaring. “Ik kan gelukkig aankondigen dat deze nachtmerrie voorbij is en dat mijn zoon veilig onderweg is naar huis.”

Dinsdag werd ook bekendgemaakt dat een Iraanse professor de VS had verlaten. De man was vrijgesproken van het stelen van bedrijfsgeheimen en mocht terugkeren naar zijn thuisland.

Zowel in Iran als in de VS wordt opgeroepen tot de vrijlating van gedetineerden in het kader van de coronavirusuitbraak. Iran is het zwaarst getroffen land in het Midden-Oosten, de VS hebben het hoogste aantal besmettingen en doden wereldwijd.