Amerikaan die eten van daklozen vergiftigde en ze daarna filmde aangeklaagd JOBR

12 juni 2020

11u38

Bron: ANP, DPA 0 Een 38-jarige man is in Californië aangeklaagd voor het vergiftigen van acht daklozen en het vervolgens filmen van hun lijden. Verscheidene slachtoffers moesten na het misdrijf in ziekenhuizen worden behandeld. Dat meldde de procureur van Orange County.

De verdachte had oleoresine capsicum in het eten van de daklozen gedaan. Dat is een extract van chilipeperplanten, dat “twee keer zo sterk was als de peperspray die door de politie wordt gebruikt”. De man had een aantal daklozen van tevoren verteld dat ze zouden deelnemen aan een wedstrijd pittig voedsel eten. Anderen had hij bier gegeven om hen te verleiden het stiekem vergiftigde voedsel op te eten.

Sommige daklozen hadden hevige pijn, ademhalingsmoeilijkheden of moesten overgeven. “Deze mensen werden uitgekozen als slachtoffers omdat ze weerloos zijn”, aldus de aanklager. Hij noemde het een “zieke vorm van vermaak”. De autoriteiten zijn momenteel op zoek naar mogelijke andere slachtoffers.

De man werd al in mei gearresteerd. Als hij wordt veroordeeld, kan hij negentien jaar gevangenisstraf krijgen.

Lees ook:

Daklozenprobleem in San Francisco barst uit z’n voegen: “Tenten blokkeren straten en deuren”

Dokters van de Wereld zoekt dringend onthaalmedewerkers en verpleegkundigen om daklozen bij te staan