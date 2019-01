Amerikaan die aanslagen van 9/11 overleefde omgekomen bij de aanslag in Nairobi IB

17 januari 2019

00u30

Bron: Washington Post, Khou 11 0 Een veertigjarige Amerikaan die in september 2001 de aanslagen in New York overleefde, is gisteren om het leven gekomen bij de aanslagen van Al-Shabaab in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Dat melden verschillende Amerikaanse media en wordt bevestigd door de familie van de man.

Het Facebookaccount van de 40-jarige Texaan Jason Spindler toont het beeld van een actieve man die van het outdoor-leven hield. Na zijn afstuderen in 200o aan de universiteit van Texas in Austin, trok hij naar New York om er als bankier aan de slag te gaan. Tijdens de aanslagen van 11 september 2001 was hij niet aanwezig in een van de twee Twin Towers, maar rende hij – in tegenstelling tot veel stadsgenoten – het puin in om mensen te gaan redden nadat de vliegtuigen zich in de torens geboord hadden.

“He made a difference,” mother of Jason Spindler, Houston native killed in the #NairobiAttack. @Jason_Spindler was a tech developer, a 9/11 survivor, an uncle, brother, & son. #abc13 story: https://t.co/61sq7X8u0s pic.twitter.com/22ixHXpTJD Miya Shay(@ ABC13Miya) link

Volgens zijn vrienden was Spindler, die volgende week 41 zou zijn geworden, nooit meer hetzelfde na die ervaring. Hij besefte dat hij meer met zijn leven wilde doen en zegde zijn job op Wall Street op, behaalde een master rechten in New York en werd actief bij het Peace Corps, een vrijwilligersprogramma van de Amerikaanse regering, waarmee hij twee jaar in Peru doorbracht en duurzame business modellen ontwierp voor mensen op het platteland.

“Positieve verandering”

Volgens zijn moeder probeerde haar zoon “een positieve verandering” te maken. “We missen hem allemaal zo erg”, zegt de vrouw. “Het is verschrikkelijk dat zo’n goed jong mens door terrorisme van ons is afgenomen.”

Spindler, die al vijf jaar in Kenia woonde, was CEO van het door hem opgerichte bedrijfje I-DEV, dat probeert om de levens van de allerarmsten te verbeteren. Het hoofdkantoor van I-Dev is in Nairobi. Ten tijde van de aanslag zat Spindler met twee collega’s, Abdalla Dahir en Feisal Ahmed, te eten in een van de restaurants die de terroristen onder vuur namen. Alle drie overleefden ze het niet.

“Vechter”

“Jason overleefde 9/11 en was een vechter”, zegt zijn broer Jonathan op Facebook. Ook zijn vriend Chris Schroeder eert de man. “Jason was een van die zeldzame mannen die door bijna iedereen met wie hij in contact kwam geliefd was, in Kenia en overal ter wereld. Hij koos voor een leven van hoop en inclusie. Ik ben dankbaar dat ik hem heb mogen kennen en van hem heb kunnen leren.”

Jason Spindler was one of those rare men who was loved by pretty much anyone be touched in Kenya and around the world. Today he was killed in the terrible al shabab attack in Nairobi. He chose a life of hope and inclusion. I am grateful to have known and learned from him. pic.twitter.com/B4YnxB6bic Chris Schroeder(@ cmschroed) link