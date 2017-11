Amerikaan bouwt stoomraket om te bewijzen dat de aarde plat is David van der Heeden

11u19

Bron: AP 0 AP Mike Hughes met zijn stoomaangedreven raket, waarmee hij hoopt te bewijzen dat de aarde plat is. Mad Mike Hughes gelooft niet in wetenschap. Aero- en hydrodynamica zijn volgens de excentrieke Amerikaan slechts een verzameling formules. Net als de manier waarop voorwerpen zich door de ruimte verplaatsen. Wat hij wel gelooft, is dat de aarde plat is. Om dat te bewijzen bouwde hij de afgelopen jaren een met stoom aangedreven raket die hem komend weekend de ruimte in moet tillen.

De 61-jarige Hughes, die nooit een formele studie volgde en zichzelf alles aanleerde, is in het dagelijks leven limousinechauffeur. Nu de lancering van zijn zelfgefabriceerde stoomraket dichterbij komt, slaat de angst een beetje toe. ,,Als je niet bang bent, ben je een idioot’’, zegt Hughes, voor wie er geen verschil tussen wetenschap en sciencefiction bestaat.



"Het is enorm angstaanjagend, maar niemand van ons verlaat deze wereld levend. In heel de geschiedenis heeft nooit iemand zijn eigen raket gebouwd en zichzelf gelanceerd. Ik houd ervan bijzondere dingen te doen, dingen die niemand anders kan." Mike noemt zichzelf een wandelende realityshow .

Zwaartekracht

De trip met een eerdere raket, die hij bouwde in 2014 en lanceerde in een achtertuin in Arizona, kwam hem duur te staan. De lancering ging goed, maar de landing verliep iets minder geslaagd. Na 400 meter kreeg de zwaartekracht vat op zijn raket, zoals de raketman het noemt. Mike had na de crash drie dagen nodig om weer een beetje bij te komen.

Het weerhield hem echter niet een tweede poging te wagen. Dit keer pakte hij de zaken groter aan en ging hij aan de slag op de Rocket Range, een stuk grond in Californië dat hij huurt van snelheidsfreak Waldo Stakes. De eigenaar van Land Speed Research Vehicles werkt zelf aan een voertuig dat het snelheidsrecord op land moet breken. Zijn creatie moet ruim 3.200 kilometer per uur halen.

AP Een raceoverall doet dienst als ruimtepak

Slooponderdelen

Zijn stoomproject kostte Hughes tot nu toe zo’n 20.000 dollar. Zijn raket sleutelde hij in elkaar van slooponderdelen en een camper, die hij voor 1.500 dollar kocht via de Amerikaans versie van Marktplaats, Craigslist, doet dienst als lanceerplatform. De komende dagen gebruikt hij om de laatste veranderingen door te voeren en zijn ruimtepak op te halen.

Als Mike zich zaterdag vastsnoert en met een vaartje van zo’n 800 kilometer per uur over zijn woonplaats Amboy scheert, is dat de eerste proefvlucht van zijn ruimtevaartuig. Hij heeft het ding nog niet eerder getest. Het is de bedoeling dat hij minstens 1,5 kilometer aflegt. Voor het geval er iets misgaat, laat hij wat extra voer voor zijn vier katten achter.

Anderen inspireren

Als alles goed afloopt, is een uitstapje naar de ruimte zijn volgende doel. Samen met Stakes heeft hij plannen voor een zogenoemde rockoon, een combinatie van een ballon en raket. De ballon tilt hem eerst naar grote hoogte, waarna Mike met zijn stoomraket tot een hoogte van bijna 110 kilometer in het zwerk moet komen. "Niets is onmogelijk", meent Waldo Stakes.



"Ik wil anderen inspireren", voegt Hughes toe. "Om aandacht te krijgen moet je iets buitengewoons doen en iemand die in zijn garage een raket bouwt en zichzelf afschiet, is zo’n beetje het interessantste verhaal in de wereld." De lanceerpoging is daarom live te volgen via YouTube. Mike is overigens niet plan op zijn lauweren te rusten nadat hij zijn ruimtesprong heeft gemaakt. Zijn volgende stunt is gouverneur van Californië worden.

AP Hughes bouwde zijn raket van slooponderdelen.