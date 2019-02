Amerikaan aangeklaagd voor moord uit 1993 nadat hij vorige maand servet weggooide Joeri Vlemings

Jerry Westrom, een 52-jarige Amerikaan uit Minnesota, at een hotdog tijdens een hockeywedstrijd, veegde zijn mond schoon met een servet en gooide dat vervolgens in de vuilbak. Op dát moment hadden cold case-speurders gewacht. Het DNA van Westrom kon gelinkt worden aan de plaats delict van een moord uit 1993. De gebruikte techniek is dezelfde als in de zaak van de beruchte Golden State Killer: online DNA-databanken.

De speurders schakelden vorig jaar online genetisch stamboomonderzoek in om een lijst van verdachten op te stellen voor de moord op Jeanne Ann Childs in juni 1993. De 35-jarige Childs, een prostituee, werd bijna 26 jaar geleden doodgestoken in haar appartement in Minneapolis met verscheidene messteken, waarvan enkele zelfs toegediend toen ze al dood was. Ze lag naakt, met alleen maar haar sokken aan, op de grond. De douche was nog aan het lopen en het appartement stond onder water. Er werd onder meer DNA verzameld van een dekbed, van een handdoek in de badkamer en van een washandje op de wc-bril. Maar de zaak bleef 25 jaar lang onopgelost.

Tot de onderzoekers vorig jaar dus het DNA uit 1993 ingaven op websites waarop mensen via hun eigen DNA een stamboom willen samenstellen. Daaruit kwamen twee verdachten naar voren, onder wie Jerry Westrom, een 52-jarige zakenman die nu in Isanti (Minnesota) woont. Hij heeft een vrouw en drie kinderen. Begin jaren 90 woonde hij in de regio van de tweelingsteden Minneapolis en Saint Paul. In 2016 werd hij opgepakt voor prostitueebezoek. De speurders begonnen hem in januari te schaduwen, tot op de bewuste hockeywedstrijd waar hij DNA-sporen achterliet. Die matchten met het DNA dat op de plaats delict gevonden werd. Vorige maandag werd Jerry Westrom aangehouden voor de moord op Jeanne Ann Childs.

Match met sperma

Terwijl hij in voorhechtenis zat, werd er nog een DNA-staal van Westrom afgenomen. Dat kwam overeen met sperma gevonden op het dekbed en de handdoek. Bovendien kon een match met het washandje niet worden uitgesloten.

Westrom ontkent dat hij iets met de moord te maken heeft en dat hij in het appartement van Childs was. Hij beweert dat hij Childs helemaal niet kende en dat hij in 1993 met geen enkele vrouw in Minneapolis seks had. Zijn advocaat liet weten dat Westrom onschuldig zal pleiten. Vrijdag werd hij vrijgelaten op borg.

De zaak doet denken aan die van de Golden State Killer. De dader werd toen ook gevonden dankzij een soort van openbare DNA-databank op het internet. Die websites zijn vooral in de VS populair. Mensen kunnen er hun eigen DNA opladen voor stamboomonderzoek.

Ethische vragen

De onderzoekstechniek doet wel ethische vragen rijzen over het gebruik van genetische informatie van mensen die daar op voorhand niet hun toestemming voor gegeven hebben. Na de arrestatie van de zogenaamde Golden State Killer - die gedurende tientallen jaren overvallen, verkrachtingen en moorden pleegde in de staat Californië - werden er ook zaken in Washington State, Pennsylvania en North Carolina met online DNA-databanken opgelost. Vele sites laten de gebruikers nu ook vooraf weten dat de autoriteiten toelating hebben om hun DNA te gebruiken om moord- en verkrachtingszaken op te lossen.

Het is niet duidelijk of Jerry Westrom zelf zijn DNA oplaadde op zo’n site dan wel dat de speurders hem op het internet vonden via familieleden.

Meer dan 15 miljoen mensen hebben hun DNA intussen al opgeladen voor online stamboomonderzoek. Dat is maar een fractie van de totale bevolking, maar het is genoeg om 60 procent van alle blanke Amerikanen te kunnen identificeren aan de hand van die databanken. Volgens wetenschappers zal dat de komende jaren nog stijgen naar 90 procent van alle Amerikanen van Europese afkomst, ook al hebben die niet zelf hun eigen DNA prijsgegeven.